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Tecavüz Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sokak Ortasında Genç Kıza..

Eskişehir’de, geçen yıl evine doğru yürüyen E.A. adlı kadında sokak ortasında saldırı gerçekleştirilmiş, bir kişi telefonunu çalarken diğeri de ona sokak ortasında tecavüz etmişti. O anların görüntüleri ortaya çıkarken mahkeme saldırganları serbest bıraktı.

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Tecavüz Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sokak Ortasında Genç Kıza..

Eskişehir’de, geçen yıl evine doğru yürüyen E.A. adlı kadında sokak ortasında saldırı gerçekleştirilmiş, bir kişi telefonunu çalarken diğeri de ona sokak ortasında tecavüz etmişti. O anların görüntüleri ortaya çıkarken mahkeme saldırganları serbest bıraktı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:08
Tecavüz Görüntüleri Ortaya Çıktı: Sokak Ortasında Genç Kıza..

Geçtiğimiz yıl Eskişehir'de meydana gelen olayda 20 yaşındaki kadına sokak ortasında cinsel saldırı düzenlenmişti. Düzenlenen tacizin görüntüleri yeni ortaya çıktı ancak görülen davada saldırganlar beraat etti.

Tehdit ve yağma gibi 30’u aşkın suçtan sabıkası olduğu öğrenilen T.D. ve O.U.i karar duruşmasında verdikleri ifadelerinde E.A.’ya laf attıklarını kabul etti. Ardından T.D. isimli kişi, O.U.’ya “Geriden gel" dedikten sonra, kızın arkasından yaklaşarak, E.A.’nın ağzını kapattı. Saldırıya uğrayan kız, bağırarak yardım isterken telefonunu düşürdü. T.D., bağırmaya devam eden E.A.’yı beş metre uzaklıktaki garajın kapısına götürerek, zorla soydu ve çığlıklara aldırmadan tecavüz etmeye başladı. O.U., bu sırada kadının telefonu alıp, olay yerinden kaçtı. Çığlıklar üzerine pencereye çıkan vatandaşlar E.A.’yı apartman önünde belden aşağısı çıplak halde buldu.

Kamera görüntüleri incelendiğinde, E.A.’nın yalpalayarak T.D. ve O.U.’nun yanından geçtiği, iki saldırganın geriye dönerek baktığı ve gece saat 01.54’ten itibaren genç kadını takibe başladıkları görüldü. 

Kamera göröntüleri şu şekilde;

MAĞDUR'UN İFADESİ

Mağdur E.A. ise vediği ifadesinde, “Yalnız başıma evime yürürken, tanımadığım iki kişiyle karşılaştım. Arkamdan ne kadar geldiler hatırlamıyorum. Tek hatırladığım daha iri olan şahsın ağzımı kapatıp beni yere yatırıp tecavüz etmeye kalkışmasıdır” dedi.

SALDIRGANLARDAN PİŞKİN SAVUNMA

Savcılık mütalaasında T.D.’nin E.A.’nın ağzını kapatıp yolun karşısındaki kuytu garajın önüne götürerek, cinsel saldırıya teşebbüs ettiği savunuldu. Kızın pantolonunda T.D.’nin DNA’sının bulunduğu belirtildi. Bu veriler ışığında ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan hapis cezası verilmesi istendi. T.D.’nin avukatı ise E.A.’dan alınan örneklere göre bir başkasına ait spermin bulunduğunu söyledi.

Mahkeme son duruşmada “suçu işlediğinin sabit olmaması” nedeniyle sanığın oybirliğiyle beraatine hükmetti. Bu karara savcı itiraz ederek, T.D.’ye ceza verilmesini talep etti. 

E.A.’nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, karara isyan ederek, “Cinsel suçlarla mücadele etkin bir ceza sistemiyle olur. Suç makinesini suçsuz buldular. Suçluları ve sapıkları sokağa salıyorlar” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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TecavüzEskişehir TacizSon DakikaHaber
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