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TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 08:12
TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın görevden alındı. Apaydın'ın yerine TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Uygun yeni Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Uygun'dan boşalan göreve ise Öner Özgür atandı.

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