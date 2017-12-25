TBMM Personel Alımı Yapıyor! Başvurular Başladı

TBMM 70 Personel Alacak! Başvuru Şartları Açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatta çalıştırılmak üzere 70 personel alımı yapacak. TBMM 'den yapılan açıklamada, söz konusu alım için gerçekleştirilecek sözlü sınav için başvuru işlemlerinin 25 Aralık 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartları ve özel şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Başvurular haberimizin başında da belirttiğimiz gibi sadece online başvuru şeklinde gerçekleşecek. Posta yoluyla ya da şahsen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra TBMM resmi internet sitesinden ilan edilecek ve sözlü sınav aşaması başlayacak. Adaylara TBMM Yasama Uzmanlığı yönetmeliğindeki yer alan konulardan sorular yöneltilecek. Adayın sınavda başarılı sayılabilmesi için ilgili sözlü sınavdan en az 70 puan almış olması gerekecek. Söz konusu personel alımına dair tüm gelişmeler https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm adresinden takip edilebilecek.

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