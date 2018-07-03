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TBMM'nin Açılış Oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz Yönetecek

Deniz Baykal Karar Değiştirdi! TBMM Açılışını Durmuş Yılmaz Yönetecek En yaşlı üye sıfatıyla TBMM'de açılış oturumunu düzenlemesi beklenen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal karar değiştirdi.

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TBMM'nin Açılış Oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz Yönetecek

Deniz Baykal Karar Değiştirdi! TBMM Açılışını Durmuş Yılmaz Yönetecek En yaşlı üye sıfatıyla TBMM'de açılış oturumunu düzenlemesi beklenen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal karar değiştirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:14
TBMM'nin Açılış Oturumunu İYİ Partili Durmuş Yılmaz Yönetecek

Deniz Baykal Karar Değiştirdi! TBMM Açılışını Durmuş Yılmaz Yönetecek En yaşlı üye sıfatıyla TBMM'de açılış oturumunu düzenlemesi beklenen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal karar değiştirdi. TBMM'de ilk oturumu İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz yönetecek.

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz 1947 senesinde Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde okuyan Yılmaz, lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde tamamladı. Lise mezuniyetinin ardından 3 sene Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1970 senesinde Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazandı ve Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimi için İngiltere'ye gönderildi. City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü. 1980 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 18 Nisan 2006 - 18 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu. 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında da MHP'den 25. Dönem Uşak Milletvekili oldu. 2017 senesinin Ekim ayında, Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

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Taner 3 saat önce

İtikatını bilen var mı yok iyi partili geleceğin hdp partisi

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