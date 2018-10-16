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TBMM'ne Traktörlü Saldırı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısında hareketli anlar yaşandı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir traktör ateş açılarak durduruldu. Emniyet güçleri traktörle bir saldırı düzenleneceği ihtimali ile traktörün tekerleklerini hedef alarak ateş etti.

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TBMM'ne Traktörlü Saldırı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısında hareketli anlar yaşandı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir traktör ateş açılarak durduruldu. Emniyet güçleri traktörle bir saldırı düzenleneceği ihtimali ile traktörün tekerleklerini hedef alarak ateş etti.

16 Ekim 2018 Salı 10:04
TBMM'ne Traktörlü Saldırı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısında hareketli anlar yaşandı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir traktör ateş açılarak durduruldu. Emniyet güçleri traktörle bir saldırı düzenleneceği ihtimali ile traktörün tekerleklerini hedef alarak ateş etti.

FOTO:SÃZCÃ

TRAKTÖR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yakınında polisin dur ihtarına uymayan bir traktör Meclis'teki görevli polislerin alarma geçmesine neden oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı yakınında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir traktörü güvenlik güçleri açtığı ateş ile durdurmayı başardı.

FOTO:SÃZCÃ

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın yaşandığı bölgede polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Traktör araçlara çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan traktör sürücü de hastanede tedavi altına alındı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2018 10:10
Anahtar Kelimeler:
tbmm traktörlü saldırı
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