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Tayini Çıkan Polis Silahını Başına Dayayıp İntihar Etmek İstedi

Trabzon'da görev yapan polis memuru Tugay Ş. Gaziantep'e tayin edilince beylik tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis memurunu emniyette görevli müdür yardımcıları ikna ederek silahı elinden almayı başardılar. Polis memuru Tugay Ş. hakkında soruşturma başlatılırken silahına, rozetine ve polis kimliğine el konuldu. Polis memurunun bir süre önce bir olayda silah çektiği için görevli savcı tarafından gözaltına alınması talimatını verdiği, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden savcıyla tartıştığı için sürgün edildiği iddia edildi.

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Tayini Çıkan Polis Silahını Başına Dayayıp İntihar Etmek İstedi

Trabzon'da görev yapan polis memuru Tugay Ş. Gaziantep'e tayin edilince beylik tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis memurunu emniyette görevli müdür yardımcıları ikna ederek silahı elinden almayı başardılar. Polis memuru Tugay Ş. hakkında soruşturma başlatılırken silahına, rozetine ve polis kimliğine el konuldu. Polis memurunun bir süre önce bir olayda silah çektiği için görevli savcı tarafından gözaltına alınması talimatını verdiği, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden savcıyla tartıştığı için sürgün edildiği iddia edildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:34
Tayini Çıkan Polis Silahını Başına Dayayıp İntihar Etmek İstedi

Trabzon Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, sürgün edilen polis memuru emniyette korku dolu dakikalar yaşattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Tugay Ş. dün sabah görev almak üzere emniyete gitti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiğini öğrenen Tugay Ş. asayiş şubedeki odadan çıkarak soluğu müdürlük makamının bulunduğu katta aldı. Kendisine haksızlık yapıldığını ileri süren Tugay Ş. beylik tabancasını başına dayayarak, sürgünü hazmedemeyeceğini, ölmek istediğini haykırarak söyledi. Bu sırada odasından çıkan şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcıları Tugay Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Tugay Ş. silahını emniyet müdür yardımcısına teslim etti. Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Tugay Ş.için emniyet genel müdürlüğünün müfettiş görevlendireceği öğrenildi. Tugay Ş.'nin isyanının altında savcıyla yaşadığı tartışma çıktı.

'SAVCI İLE BIYIK TARTIŞMASI YAŞADI'

Trabzon'da trafikte yaşanan bir olayda vatandaşa silah çektiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Tugay Ş. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru tartıştığı savcının kendisine sarf ettiği, "O bıyıkları uzatmakla ülkücü ve milliyetçi olunmaz" sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan bu olayın ardından emniyet genel müdürlüğü Tugay Ş'nin Gaziantep'e tayin edilmesine karar verdi. Eşi yatalak olduğu öğrenilen Tugay Ş.'nin mahkeme kararıyla geri dönebileceği öne sürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2018 13:28
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Yorumlar
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Magdur 1 saat önce

Doktorlar,hakimler,savcılar. Bu polis kini niye? Polisler sizin canınızı korumaktan başka ne yaptı. Polis olan adamdan daha fazla kitap okudun okul kazandın diye kendini kaf dağında görme!!

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Bahar 1 saat önce

Makamını kötüye kullanıp kişiliğine hakaretler yağdırmak koltuğunu kötüye kullanmaya tabir edilir . Mevkii sahibi olup dillerinin ayarını bilmeyen kişiler emri altında bulunanların hakkını yiyiyor . O polis memurunun psikolojik durumunu bilmeyen evindeki sorunlarından bi haber olan adam kalkmış onu egosu için rencide ediyor . Bence onun önce bi gözden geçirilmesi lazım!!

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Çiğdem 1 saat önce

Yazık günah bee kişiselleştirmiş savcı bey ikinizde devlet adına çalışan özel insanlarsınız niye orta yolu bulup birlik beraberlik varken bu kavgalar ne diye bizim birbirimizden başka kimimiz var birbirimize sahip çıkalım yazık günah inşAllah o polis kardeşimizde yerinde kalır da tekrardan görevine döner Allahım okumuş cahilden şeytani nefslerden sana sığınırım

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Savcı 41 dakika önce

Savcı haklı Polisler kendilerini çok yüksekte görüyor kim bilir nasılsın hitap etti. Akademi mezunu polisle myo polisi bir olmuyor malesef

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