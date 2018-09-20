Tayini Çıkan Polis Silahını Başına Dayayıp İntihar Etmek İstedi

Trabzon Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, sürgün edilen polis memuru emniyette korku dolu dakikalar yaşattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Tugay Ş. dün sabah görev almak üzere emniyete gitti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiğini öğrenen Tugay Ş. asayiş şubedeki odadan çıkarak soluğu müdürlük makamının bulunduğu katta aldı. Kendisine haksızlık yapıldığını ileri süren Tugay Ş. beylik tabancasını başına dayayarak, sürgünü hazmedemeyeceğini, ölmek istediğini haykırarak söyledi. Bu sırada odasından çıkan şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcıları Tugay Ş.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra Tugay Ş. silahını emniyet müdür yardımcısına teslim etti. Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan Tugay Ş.için emniyet genel müdürlüğünün müfettiş görevlendireceği öğrenildi. Tugay Ş.'nin isyanının altında savcıyla yaşadığı tartışma çıktı.

'SAVCI İLE BIYIK TARTIŞMASI YAŞADI'

Trabzon'da trafikte yaşanan bir olayda vatandaşa silah çektiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Tugay Ş. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru tartıştığı savcının kendisine sarf ettiği, "O bıyıkları uzatmakla ülkücü ve milliyetçi olunmaz" sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan bu olayın ardından emniyet genel müdürlüğü Tugay Ş'nin Gaziantep'e tayin edilmesine karar verdi. Eşi yatalak olduğu öğrenilen Tugay Ş.'nin mahkeme kararıyla geri dönebileceği öne sürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA