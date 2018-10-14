Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tayini çıkan imam, kaldığı lojmanı balyozla yıktı

Aydın'a bağlı Karpuzlu ilçesinin kırsalında yer alan Gölcük Mahallesi'ndeki camide görevli imamın tayini çıktı. Tayini çıkan imam Mehmet Ö., 3 yıl kaldığı lojmanı balyozla yıktıktan sonra görev yaptığı yerden ayrıldı. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

banner396

Tayini çıkan imam, kaldığı lojmanı balyozla yıktı

Aydın'a bağlı Karpuzlu ilçesinin kırsalında yer alan Gölcük Mahallesi'ndeki camide görevli imamın tayini çıktı. Tayini çıkan imam Mehmet Ö., 3 yıl kaldığı lojmanı balyozla yıktıktan sonra görev yaptığı yerden ayrıldı. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:16
Tayini çıkan imam, kaldığı lojmanı balyozla yıktı

Aydın'a bağlı Karpuzlu ilçesinin kırsalında yer alan Gölcük Mahallesi'ndeki camide görevli imamın tayini çıktı. Tayini çıkan imam Mehmet Ö., 3 yıl kaldığı lojmanı balyozla yıktıktan sonra görev yaptığı yerden ayrıldı. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

Aydın Karpuzlu'nun kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde 3 yıl imamlık yapan Mehmet Ö., 'cemaatle ters düştüğü' gerekçesiyle tayinini istedi.

Bunun üzerine Çine'deki başka camiye tayini çıkan Mehmet Ö., 9 Ekim 2018 tarihinde taşındıktan sonra eski görev yerine geldi. 3 yıl boyunca kaldığı 80 metrekarelik cami lojmanını balyozla yıkan Mehmet Ö., ilçeden ayrıldı.

Köylüler, Mehmet Ö.'nün bu davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Gültekin ise jandarma ve Karpuzlu İlçe Müftülüğü'ne haber verdi. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı.

FOTO:Ä°HA

KÖYLÜNÜN İYİLİKERİNE KARŞILIK LOJMANI YIKTI

Yaşadıkları olayın tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini; fakat bir imamın, kamunun malına böyle zarar vermesine şaşırdıklarını belirten muhtar Gültekin, "Bu imam, köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik. Kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken, cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor. İmam olmadığı için cuma namazlarını da kılamıyoruz" ifadelerini kullandı.

KÃY Ä°HTÄ°YAR HEYETÄ°. FOTO:Ä°HA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 19:08
Anahtar Kelimeler:
tayini çıkan imam kaldığı lojmanı balyozla yıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da jakuzide korkunç ölüm!
Alanya'da jakuzide korkunç ölüm!
Göksu Nehri'ne Atlayan Feride'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!
Göksu Nehri'ne Atlayan Feride'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!
Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor
Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim