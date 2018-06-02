Tatvan'da Feci Kaza: Polisleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika haberi Tatvan'dan geldi. Edinilen bigilere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 personel yaralandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'da düzenlediği mitinginden dönmekte olan ve Van'da görevli oldukları öğrenilen polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 16 polis yaralandı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar, kaza sonucu yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin devam ettiğine yer verildi.

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