Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Tatvan'da Feci Kaza: Polisleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Bitlis'in Tatvan İlçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Batman'dan görev yerleri Van'a dönen polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.

banner396

Tatvan'da Feci Kaza: Polisleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Bitlis'in Tatvan İlçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Batman'dan görev yerleri Van'a dönen polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:15
Tatvan'da Feci Kaza: Polisleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika haberi Tatvan'dan geldi. Edinilen bigilere göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 personel yaralandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'da düzenlediği mitinginden dönmekte olan ve Van'da görevli oldukları öğrenilen polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 16 polis yaralandı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar, kaza sonucu yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin devam ettiğine yer verildi.

KPSSCAFE.COMTR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTatvan KazaTrafik KazasıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
S. 4 saat önce

Bu kaçıncı polis kazası

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
21 Bir Kişinin Katıldığı Cumhurbaşkanı Seçimi Anketinde Son Durum
Sarı Taksilerin Rengi Değişecek-İşte Yeni Rengi
Sarı Taksilerin Rengi Değişecek-İşte Yeni Rengi
Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi
Mahkumlara Af Gelecek mi? Bahçeli'nin Çağrısına Hükümetten İlk Cevap Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim