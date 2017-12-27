Taşeron Kadro Düzenlemesinden Sonra Sendikalar Arasında 'Üye' Gerilimi

Taşeron kadro düzenlemesinin KHK ile yayımlanmasından sonra sendikalar arasındaki 'Üye' gerilimi zirveye ulaştı. Daha önce memur sendikaları Türkiye Kamu Sen ile Memur-Sen arasında görülen benzer tartışmalar işçi sendikaları arasında da görüleceğe benziyor.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur sendikalarında yoğun şekilde mobbing olduğunu ve bu durumun işçi sendikalarına da yansımaya başladığını, 900 bin işçinin kadro almasıyla birlikte bu sürecin daha da hızlanabileceğini, hükümetin tarafsız olması gerektiğini söyledi.

İsmail Koncuk:"Sendikal alanda insanların kendi hür iradeleri ile sendikal tercihte bulunmalarının önünde ciddi engeller olduğu bu ülkede yaşayan herkesin malumudur.Sadece memur sendikalarında değil, işçi sendikalarında da benzeri sıkıntılar yaşanmaktadır.Bunlar inkar edilemez gerçeklerdir.Memur sendikalarının yoğun şekilde hissettiği baskı, mobing bugüne kadar aynı oranda olmasa dahi işçi sendikalarında da yaşanmaktadır.Şimdi 900 bin taşeron çalışanın kadroya alınmasından sonra işçi sendikaları arasında da üye konusunda büyük bir mücadele olacağı açıktır.Gerek memur gerekse işçi sendikaları arasında yaşanan bu gerilim aslında sendikacılığa da büyük zarar vermekte, bu tarafgir tutum sebebiyle,siyasi iktidarlara karşı da bir direnç gelişmekte, iktidarlar dost kazanayım derken hasım sayısını artırmaktadır.Bu sürdürülebilir değildir.Siyaset kurumunun işi sendikalar arasında taraf olmak değil, sendikacılığın önünü açacak tedbirler almak, evrensel ölçülerde sendikacılık yapılmasını sağlamaktır.Tabi bu ne kadar demokratik olduğunuza da bağlıdır.Şimdi Hükümetten bir açıklama bekliyoruz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA