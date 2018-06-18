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Tarsus'ta Jandarmayı Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika: Tarsus'ta devriye görevi yapmakta olan jandarma aracı devrildi. Aracın devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

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Tarsus'ta Jandarmayı Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika: Tarsus'ta devriye görevi yapmakta olan jandarma aracı devrildi. Aracın devrilmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:18
Tarsus'ta Jandarmayı Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus İlçesinde jandarma aracı devrildi.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, devriye görevi yapmakta olan jandarma personellerinin içinde bulunduğu minibüs, kırsal bölgede bulunan Belen Mahallesi yakınlarında devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir uzman çavuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları uzman çavuşu, Tarsus Devlet Hastanesine  götürerek tedavi altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaJandarmaTarsus
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