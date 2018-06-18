Tarsus'ta Jandarmayı Taşıyan Minibüs Devrildi

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus İlçesinde jandarma aracı devrildi.
Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, devriye görevi yapmakta olan jandarma personellerinin içinde bulunduğu minibüs, kırsal bölgede bulunan Belen Mahallesi yakınlarında devrildi.
Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir uzman çavuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları uzman çavuşu, Tarsus Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.
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