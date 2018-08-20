Tarım ve Orman İl Müdürü feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, kendisine ait özel inşaatta mesaiye kalan işçilere öğle yemeği götürmek için park ettiği aracının bir anda hareket etmesi neticesinde durdurmaya çalışırken aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Talihsiz olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi'ne bağlı Damlar Mahallesindeki Mahmut Çavuş Caddesi’nde yaşandı. Yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören İlhan Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki yurttaşlar yaşanan durumu hemen 112 Acil Yardım Servisi ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlhan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan İlhan Özel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda ett,.



Olayı duyan İlhan Özer’in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne akın ederken, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan vali yardımcısı incelemenin devam ettiği açıklamasını yaptı.

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