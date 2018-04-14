Tarım Bakanı'ndan 300 Koyun ve Asgari Ücret Projesi Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Malatya'da 12'incisi gerçekleşen Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında düzenlenen Koyun Kırkım Yarışması ve Şenliği sırasında konuştu.

Kendisinin cerrah olduğunu Tarım Bakanlığı'na getirildiğinde biraz şaşırdığını söyleyen fakat daha sonra sağlık ve gıda ile tarım arasındaki müthiş bağı gördüğünü söyleyen Fakıbaba, asgari ücret ve 300 koyun desteğiyle ilgili de konuştu. Fakıbaba, "Koyun yavru verecek. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalarda 500 bin anaç koyun 8 yılda 5 milyon oluyor. Bu her sene artarak devam edecek. Dediğim gibi bunun da şartları var, sıradan, her gelene 'sana 300 koyun veriyorum' değil. Bir defa bu işi biliyor olacak, ahırında koyun olacak. Ahırda 100 koyunu varsa onu 300'e tamamlayacağız. Şu eleştiri geliyor 'Bundan çok az insan faydalanacak' doğrudur ama hayat 2018'den ibaret değil. Hayat devam ediyor ta ki bizim küçükbaş hayvan sayımız 80 milyonu buluncaya kadar bu devam edecek.

Bakın şimdi ramazan ayı geliyor, arkasından Kurban Bayramı gelecek. Ben bütün bu sanayicileri, büyük üreticileri spekülatör olarak yorumlamıyorum, yanlış anlaşılmasın ama bir ikisi çıkıyor piyasaya, elinde 10 bin tane hayvanı var, piyasadan 300 hayvan alıyor fiyatı 28'den, sonra 30'dan satıyor. Şimdi Allah aşkına bunu yiyecek olan 81 milyon vatandaşım var, ben bunu düşünmek zorundayım. Bu regresyonu yapmadığım takdirde ben garibana, fakir fukaraya ne diyebilirim? Bunun hesabını ben diğer tarafta da vereceğim. Bu yerli üretici için yapılan bir regresyon değildir." dedi.

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