Tarım Bakanı : Halkımız Cumhurbaşkanımızı Yeni Sistemin Başında Görmek İstiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fakıbaba, 24 Haziran'da gerçekleşecen seçimlere dair , "Halkın arasındayız, dolaşıyoruz esasında bizim beklentimizden ziyade halkın büyük bir beklentisi var. Halkımız bir an önce sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor. Onun için batının senaryoları ne olursa olsun hangi parti hangi partiyle birleşirse birleşsin neticede başarılı olamayacaklar. Artık halk kararını vermiş ve liderini biliyor, tanıyor, bir an önce sabırsızlıkla sandığa gitmeyi kendisi istiyor. Biz bunu 1 Kasım'da da gördük şimdi de aynısını görüyoruz. Bu sefer yüksek bir oyla ciddi bir yüzdelikle referandumda yüzde 52 idi ama bu sefer çok daha yüksek bir oyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Partisinin tüm kadrolarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Fakıbaba, partisinin kişilerden çok Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda siyaset üretmeyi hedeflediğini vurgulayarak tüm teşkilat mensuplarının bu şuurla hareket edeceğine inandığını vurguladı.

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