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Tarihin Sıfır Noktasından Belgrad’ın Kalbi Kalemegdan’a “İnsan ve Hayat”

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin farklı renkleri ve sesleriyle tanıtıldığı “Türkiye Haftası” etkinlikleri Göbeklitepe yılı kapsamında 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleşiyor.

Tarihin Sıfır Noktasından Belgrad’ın Kalbi Kalemegdan’a “İnsan ve Hayat”

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin farklı renkleri ve sesleriyle tanıtıldığı “Türkiye Haftası” etkinlikleri Göbeklitepe yılı kapsamında 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleşiyor.

06 Ekim 2019 Pazar 09:19
Tarihin Sıfır Noktasından Belgrad’ın Kalbi Kalemegdan’a “İnsan ve Hayat”

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında bulunan kültür merkezleri aracılığıyla gerçekleştirdiği eğitim, bilim ve kültür-sanat faaliyetleri kapsamında her yıl farklı bir tema ile başlattığı “Türkiye Haftası” etkinliklerinde bu yıl “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” teması ile yol alıyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş ile başladığı yolculuğuna Hırvatistan-Zagreb’de devam eden “Türkiye Haftası” etkinlikleri, 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenleniyor.

Tarihteki ilk kentlerin, bürokrasinin, yazının ve devletin ortaya çıktığı, tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe’nin tarih yolculuğundan alınan ilhamla hazırlanan “Türkiye Haftası” ile ülkemizin zenginlikleri tanıtılıyor.

Göbeklitepe Belgrad’ın Kalbi Kalemegdan’da

2019 Göbeklitepe yılı kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından, dünyanın farklı noktalarında Göbeklitepe konferansları ve sergileri; şef Ömür Akkor ile “Buğdayın 12 Bin Yıllık Yolculuğu” ana temalı Türk mutfağı tanıtım etkinlikleri ve “Haydi Dışarı! Çocuk Festivali” çerçevesinde Göbeklitepe temalı oyuncakların kullanımı gibi etkinliklerle birlikte “Türkiye Haftası” etkinliği ile de Göbeklitepe dünya kamuoyuna tanıtılıyor. Bu kapsamda 07-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleştirilecek “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temalı Türkiye Haftası’nda,Belgrad’ın en önemli turistik noktası olan Kalemegdan, Göbeklitepe Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Keşfinden günümüze tarihsel yolculuğunun sergileneceği programda, Göbeklitepe’nin abidevî yapıtları Sırbistan halkının ilgisine sunulacak.

Hafta boyu atölye ve sergiler

Anadolu coğrafyasının insan ve hayat yolculuğunu dünyayla paylaşan hafta boyunca, Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ’ın katılımıyla Belgrad Üniversitesinde Göbeklitepe Konferansı; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi, ödüllü sanatçı Prof. Dr. Sıdıka Sevim ve Dr. Cemalettin Sevin’in Anadolu Medeniyetleri Seramik Sergisi ve atölye çalışması; sanatçı Uğur Işık’ın sıra dışı çello icrası ile “Anadolu Ruhu” konseri ve müzik ustalık sınıfı; Şef Ali Açıkgül’ün katılımıyla dünyanın sayılı mutfakları arasına yer alan Türk mutfağı tanıtım etkinlikleri, mutfak atölyeleri, Türk şerbetleri ve lezzetlerinin ikramı ile Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dünden Bugüne Fotoğraflarla GAP” fotoğraf sergisi Belgradlılarla buluşturulacak.

Anahtar Kelimeler:
tarihin sıfır noktasından belgrad ın kalbi kalemegdan a insan hayat
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