Tam 9 Şehirde 15 kuyumcuyu soymuş

Elazığ'da, 9 şehirde 15 kuyumcuyu soyduğu gerekçesiyle 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Elazığ'da bulunan Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Elazığ -Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.
Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.
9 şehirdeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 TL çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 11.12.2018 23:32