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Tam 9 Şehirde 15 kuyumcuyu soymuş

Elazığ'da, 9 şehirde 15 kuyumcuyu soyduğu gerekçesiyle 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Tam 9 Şehirde 15 kuyumcuyu soymuş

Elazığ'da, 9 şehirde 15 kuyumcuyu soyduğu gerekçesiyle 1 şüpheli şahıs yakalandı.

11 Aralık 2018 Salı 21:25
Tam 9 Şehirde 15 kuyumcuyu soymuş

Elazığ'da, 9 şehirde 15 kuyumcuyu soyduğu gerekçesiyle 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Elazığ'da bulunan Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Elazığ -Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.

Uygulamada yakalanan İ.A gözaltına alındı.

9 şehirdeki 15 kuyumcudan toplam 61 bin 650 TL çaldığı tespit edilen İ.A, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:32
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