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Taksim'deki Hastane Yangını ile İlgili 2 Önemli Açıklama

Geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa'daki hastanede yangın çıkmıştı. Yangın ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü bazı açıklamalarda bulundu.

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Taksim'deki Hastane Yangını ile İlgili 2 Önemli Açıklama

Geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa'daki hastanede yangın çıkmıştı. Yangın ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü bazı açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2018 Salı 14:25
Taksim'deki Hastane Yangını ile İlgili 2 Önemli Açıklama

Sağlık Bakanından Taksim'de yanan hastane ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz hafta çıkan yangına ilişkin resmi raporun henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi. Bakan Demircan, adli, idari ve teknik soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Resmi raporun birkaç gün içinde kendilerine ulaşacağını dile getiren Bakan Demircan şu açıklamaları yaptı: "Hastanenin bakım ve onarımı için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hızlı bir şekilde yeni teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek."

Sağlık Bakanı Demircan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü olduğunu da anımsatarak, polislere görevlerinde başarılar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konu ile ilgili bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSağlık BakanıTaksim
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