Taksici Uber Kavgasında İlk Karar Çıktı! 10 Ay Hapis

Uber Sürücüleriyle sarı taksiciler arasında yaşanan kavgalar sebebiyle açılan 20'ye yakın davada ilk karar çıktı. Mahkeme önceki gün verdiği kararda, UBER sürücüsüne bıçak çekip yolunu kestiği öne sürülen taksi şoförüne 10 ay hapis cezası verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya konu olan olay geçtiğimiz sene 1 Ekim gecesinde yaşanmıştı. Ürdünlü bir kadın, uygulama üzerinden Uber çağırdı. Sürücü 22 yaşındaki Umut Gültekin, Ürdünlü M.İ.M'yı Karaköy'den alarak Kağıthane Gültepe'ye doğru yola çıktı. Uber aracı, Ürdünlü yolcunun evinin sokağına geldiği sırada 37 yaşındaki Taksici İsa Karadağ ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kısa süreli yol verme tartışması yaşandı. İki araç daha sonra farklı yönlerde yol aldıktan sonra, ticari taksi, Uber aracının hemen arkasında belirdi. Uber şoförü bir süre kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacadan sonra Uber aracı durduruldu.

Taksi Şoförü, uber sürücüsüne, "Seni öldüreceğim" dedi ve elindeki bıçakla araca zarar verdi. Karadağ hakkında 1 seneden 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılan cebir ve tehdtit kullanarak ulaşım aracının alıkonulması suçundan açılan davanın duruşması önceki gün gerçekleşti. Mahkeme taksi şoförüne 1 sene hapis cezası verdi. Karadağın cezasında indirime gidilerek 10 ay olurken, Karadağ için denetimli serbestlik verildi. Söz konusu şahıs bu süre içerisinde herhangi bir suç işlerse 10 ay hapis yatacak.

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