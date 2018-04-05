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Taksici 12 TL için Turistlere Saldırdı

Trafik sıkışıktı diyerek turistlerden 12 TL fazla para isteyen taksi şoförüne vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi.

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Taksici 12 TL için Turistlere Saldırdı

Trafik sıkışıktı diyerek turistlerden 12 TL fazla para isteyen taksi şoförüne vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi.

05 Nisan 2018 Perşembe 16:24
Taksici 12 TL için Turistlere Saldırdı

Eminönünden aracına binen iki arap turisti Eyüpsultan'a getiren bir taksici, trafik sıkışıklığını gerekçe göstererek 12 TL fazla ücret istediği turistlerden parayı alamayınca çılgına dönerek turistlere el kaldırdı.

Turistlere salıdran taksiciye bir vatandaş tepki göstererek 'Kadına el kaldırma, al şu paranı git buradan' dedi.  Tartışmayı gören diğer vatandaşlar ve esnaf da taksicinin parayı almaya rağmen bağırıp çağırmasına öfklenenerek 'Burada kadına el kaldıramazsın, bin arabana git' diyerek şoföre tepki gösterdi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

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