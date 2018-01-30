Taksi ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı! 2 Kişi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ticari taksiyle tırın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi e-96 karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Turgutlu iskametinden İzmir yönüne hareket halinde olan 42 yaşındaki İsmet Filiz'erin idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşı yönden gelen Hasan Tekin idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde çarpışmanın etkisiyle taksi şoförü ile araç içerisindeki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden İsmet Filizler ile Yılmaz Taşkın'ın cansız bedenleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkunç kaza sonrasında e-96 karayolu Ankara istikametine uzun süre kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE - ANKARA