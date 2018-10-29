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Taekwondo Hocası Kadının Sır Ölümü!

4 Ağustos 2018 tarihinde Şanlıurfa’da cansız bedeni bulunan taekwondo hocası kadının aracı, olaydan üç ay sonra sulama kanalının içinde bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları bulmaya çalıştı.

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Taekwondo Hocası Kadının Sır Ölümü!

4 Ağustos 2018 tarihinde Şanlıurfa’da cansız bedeni bulunan taekwondo hocası kadının aracı, olaydan üç ay sonra sulama kanalının içinde bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları bulmaya çalıştı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
Taekwondo Hocası Kadının Sır Ölümü!

4 Ağustos 2018 tarihinde Şanlıurfa’da cansız bedeni bulunan taekwondo hocası kadının aracı, olaydan üç ay sonra sulama kanalının içinde bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları bulmaya çalıştı.

Şanlıurfa’da 4 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ)’ye ait sulama kanalının içerisinde cansız bedeni bulunan taekwondo hocası Emine Eski’nin otomobili ölümünden yaklaşık 3 ay sonra bulundu. Cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Jandarma olay yeri ekipleri, sır ölümün üzerindeki perdeyi aralamak için otomobil üzerinde inceleme yaparak yeni ipuçları bulmaya çalıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Detaylı şekilde incelenen otomobil daha sonra olay yerinden çekici ile Trafik şube müdürlüğün otoparkına kaldırıldı. 4 Ağustos 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Kırsal Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulunan kadının aracı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 29.10.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
taekwondo hocası kadının sır ölümü
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