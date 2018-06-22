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Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...

Antalya'dan son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre toplu taşımada ve mağazalarda kadınları taciz eden kişinin taktiği akıllara durgunluk verdi.

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Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...

Antalya'dan son dakika haberi geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre toplu taşımada ve mağazalarda kadınları taciz eden kişinin taktiği akıllara durgunluk verdi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:29
Taciz Şekli Akıllara Durgunluk Verdi: Eline Havlu ve Poşet Sarıp...

Akıllara durgunluk eren taciz olayı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Antalya’da toplu taşıma araçları ile kalabalık caddelerde koluna havlu sarıp kadınları taciz eden ve teşhircilik yaptığı öğrenilen şahıs, vatandaşların ihbarı ile yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu polis tarafından gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü iddia edildi.

Şahsın eylemlerine tanık olan M.T. isimli kişi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şahıs önce tramvayda daha sonra Atatürk Caddesi’nde kadınları taciz etti. Elindeki poşet ve havlu ile fermuarı açık olan şortunu gizliyordu. Daha sonra bir kadın mağazasına giren şahıs kadın müşterilerin ihbarı sonucu yakalandı”

MAĞAZAYA GİRİP ALT KATA İNDİ VE ...

Olaya şahit olan mağaza müdürü S.S ise Hürriyet muhabirine şunları anlattı: “Şahıs mağazamıza girip alt kata indi. Bu sırada erkek bir müşterimiz bizi uyarınca tedirgin biçimde alt kata indik. Şahıs şortunun fermuarını açmış alt katta bekliyordu. Hemen kendisini mağazanın dışına attık" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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