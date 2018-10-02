Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

banner396

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yolcu otobüsünün temizlik aracına çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

02 Ekim 2018 Salı 15:14
Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Bursa'dan Balıkesir istikametinde yol alan Ahmet Çetiner kontrolündeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası civarında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.

Kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Temizlik aracının şöförü Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56
Anahtar Kelimeler:
susurluk ta yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda ekip bölgede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk yolcu uçağı Zagreb’e acil iniş yaptı
Türk yolcu uçağı Zagreb’e acil iniş yaptı
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar çıktı
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar çıktı
Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!
Dev Hastanede Silahlı Saldırı Doktor Öldürüldü!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim