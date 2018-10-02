Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Bursa'dan Balıkesir istikametinde yol alan Ahmet Çetiner kontrolündeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Susurluk Şeker Fabrikası civarında, önündeki karayollarına ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CPN 31 plakalı temizlik aracına çarptı.

Kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Çetiner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Temizlik aracının şöförü Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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