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Survivor Gönüllüler Takımında Kim Elendi (Nagihan mı Yağmur mu Birsen mi Damla mı Elendi?)

Survivor 2018'de elenen isim belli oluyor. İki gün üst üste konseye giden Gönüllülerde 4 isim potaya kaldı. Peki kim elendi? Survivor adasına Gönüllülerden veda eden isim kim oldu?

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Survivor Gönüllüler Takımında Kim Elendi (Nagihan mı Yağmur mu Birsen mi Damla mı Elendi?)

Survivor 2018'de elenen isim belli oluyor. İki gün üst üste konseye giden Gönüllülerde 4 isim potaya kaldı. Peki kim elendi? Survivor adasına Gönüllülerden veda eden isim kim oldu?

21 Mayıs 2018 Pazartesi 23:37
Survivor Gönüllüler Takımında Kim Elendi (Nagihan mı Yağmur mu Birsen mi Damla mı Elendi?)

Survivor 2018'de elenen isim belli oluyor.

Milyonlarca kişinin ekran başına kilitlenerek büyük heyecanla takip ettiği Survivor 2018'de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Önceki günlerde yapılan 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllülerde 4 isim potaya kaldı.

4 kadın yarışmacı potaya kalırken milyonlarca takipçi, kimin elendiğini internet üzerinden araştırmaya başladı.

İlk gün yapılan oylamada Yağmur ismi çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanna Hilmicem ise Birsen'i seçti ve Yağmur ile Birsen potaya kalan ilk isimler oldu.

Diğer dokunulmazlık oyununu da ünlüler kazandı ve hgönüllüler takkımı yine konseyde isim yazdı. Bu sefer de 4 Nagihan 4 Damla ismi çıktı. Hal bu olunca 4 isim de potaya kaldı.

Daha önce yapılan oylama ile adaya veda edecek isim belli olmuş durumda. Takipçiler ise sunucu Acun Ilıcalı'nın elenen ismi açıklamasını beklemeye başladı.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ VE GÖNÜLLÜLERDEN VEDA EDEN İSİM BİRSEN OLDU.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.05.2018 23:58
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