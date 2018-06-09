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Survivor'da Acun'dan Sema'ya Ceza (Sema Diskalifiye mi Olacak?)

Survivor'un bugün yayımlanan yeni bölüm fragmanında flaş sahnelere yer verildi. Sema dokunulmazlık yarışmasında start vermedi ve yükseklik korkusunun olduğunu söyledi.

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Survivor'da Acun'dan Sema'ya Ceza (Sema Diskalifiye mi Olacak?)

Survivor'un bugün yayımlanan yeni bölüm fragmanında flaş sahnelere yer verildi. Sema dokunulmazlık yarışmasında start vermedi ve yükseklik korkusunun olduğunu söyledi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:57
Survivor'da Acun'dan Sema'ya Ceza (Sema Diskalifiye mi Olacak?)

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

Ekranların reyting rekorları kıran yarışma programı Surivor 2018 tüm heyecanı ile devam ediyor. Yüz binlerce izleyicinin merakla beklediği yeni bölümün fragmanı bugün yayımlandı. Yayımlanan yeni bölüm fragmanda dokunulmazlık oyununun oynanacağı görülüyor. İki aşamadan oluacak dokunulmazlık oyununun ilki bu akşam oynanacak ve yarışmayı kaybedecek takım gece yapılacak ada konseyinde en az 2 tane aday çıkartacak.

İlk günün ardından diğer dokunulmazlık oyunu da yarın yapılacak. Bu oyunla birlikte potaya çıkacak tüm isimler belli olacak. Geçtiğimiz hafta yapılan toplu SMS oylaması ile adayların sıralamaları belli oldu . Açıklanmayan sıralamaya göre potadan elenen isim belli olacak.

Survivor'un yayımlanan yeni bölüm fragmanında Sema'nın çıkışı dikkatlerden kaçmadı. Parkurda yarışmak için bekleyen Sema, yarışmaya başlamadı. Yükseklik korkusu olduğu için yarışamayacağını söyleyen Sema'ya gönüllüler takımından Hakan tepki gösterdi. 

Programın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı ise Sema'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. Daha önce yanı bu şekildeki bir parkurda yarıştığını hatırlatan Acun Ilıcalı'nın Sema'ya vereceği ceza ise merak konusu.

Bu atışma sonrası Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı sorusu sorulmaya başlandı. Ancak böyle bir tavrın cezasının diskalifiye olmaması bekleniyor. Peki sizce Sema'ya ne ceza verilecek? Yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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