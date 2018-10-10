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Sürücüler Bu Habere Dikkat!

Son dakika haberine göre; AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

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Sürücüler Bu Habere Dikkat!

Son dakika haberine göre; AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 00:00
Sürücüler Bu Habere Dikkat!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

KARAYOLLARI CEZA KESEBİLECEK

Karayolları Trafik Kanunu (KTK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.

ÇAKAR LAMBAYA 1000 TL CEZA

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek. Uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

TRAFİKTEN MEN CEZASI

Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlara 15 gün trafikten men cezası getirilecek. Mevcut düzenlemede, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunluluğuna uymayan araçlara 108 lira para cezası uygulanıyordu.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 lira olarak belirlendi.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.10.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
sürücüler bu habere dikkat
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