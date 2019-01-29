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Sürücü Kurslarına Sınırlama Getiriliyor!

Önümüzdeki aylarda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek.

Sürücü Kurslarına Sınırlama Getiriliyor!

Önümüzdeki aylarda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek.

29 Ocak 2019 Salı 11:28
Sürücü Kurslarına Sınırlama Getiriliyor!

Önümüzdeki aylarda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek.
 

Türkiye genelinde toplam 3 bin 522 sürücü kursunun bulunduğu ve her dönem ortalama 70 bin ehliyet eğitiminin verildiği sürücü kursu sektöründe, kurslar % 50 kapasite ile çalışıyor. Sektördeki bu durumu dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurumları Genel Müdürlüğü, bundan sonra bu kurumların açılış izninin kota kapsamına alınacağını bildirdi. 

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği tahmin edilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 adet kurs açılabilecek.

Yönetmelik ve problemler, İstanbul Ticaret Odası’ndaki ‘Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Değerlendirme’ toplantısında masaya yatırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Toplantıda yeni yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, “Kurslardaki minimum araç sayısı üç olacak” dedi. Yenilenecek yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik de, lise mezunlarının iki yıl çalıştıktan sonra motorlu taşıtlar sürücü kursunda usta öğretici olarak göreve başlaması belirtildi.

Sektör temsilcileri ise kurs açılması için müstakil bina şartının kaldırılmasını isterken, araçlarda ÖTV ve KDV’nin kalkması ve akaryakıt desteği istedikleri aktarıldı. Ayrıca, KOSGEB ve esnaf kredilerinden faydalanabilmek, ruhsat harcının her yıl değil de sadece kurum açılırken bir kere verilmesi, taban fiyat uygulaması için maddi destek, kurum müdürlerinin girebileceği ders saati sayısının artırılması ve sınavda sabit güzergah uygulamasının kalkmasını istedikleri belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
Anahtar Kelimeler:
sürücü kurslarına sınırlama getiriliyor
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Mehmet 2 saat önce

Birde çikolata partisi ister misiniz Rus kızlar falan. Ulan ebesinin nikahı kadar para kaldırıyorsunuz verdiğiniz eğitim sıfır personele para verdiginiz de yok devlet bize destek ha destek diyorsunuz. Piyasada namuslu bir tane Allah’ın kulu yok ya. Zehir zikkim olsun

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