Sürpriz Yumurtanın İçinden Öyle Bir Oyuncak Çıktı ki.. Anne Babalar Dikkat !

İzmit'te bir kişi, 4 yaşındaki kızına içinden çikolata ve oyuncak ıkan sürpriz yumurta aldı. Sürpriz yumurtanın içinden çıkan oyuncak ise mavi balina oldu.

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde Elektrik ve inşaat teknikeri olarak çalışan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkınca gıda firmasına tazminat davası açtı. Sürpriz yumurtadan mavi balina oyuncağı çıkması sonucu şaşkınlık geçiren Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Dünyada yüzlerce çocuğun mavi balina oyununu oynaması sonucunda intihar ettiğine işaret eden anne Bozbağ, bu tür oyuncakların küçük çocukların psikolojilerini olumsuzca etkilediği söyledi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Bozdağ, “Küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağa alışırsa mavi balina oyununa da alışabilir” ifadelerini kullandı.

Aldığı oyuncağın mavi balina olduğunu görünce çok şaşırdıklarını dile getiren Bozbağ şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğumuza bilinmiş bir markanın oyuncağını aldık. Paketini açıyorsun içerisinden oyuncak ve bir de çikolata çıkıyor. Oğlum çikolatasını yedi. Sonra oyuncağını toplamaya başladı. Oyuncağı birleştirdikçe biz sürpriz yumurtadan mavi balina çıktığını fark ettik. Bu bir mavi balina ve çocuğumuz dört yaşında. Çocuğumuz oynamaya başladı ve biz eşimle beraber birbirimize baka kaldık. Bu oyuncak nasıl çıkar, dört yaşındaki bir çocuğa nasıl verilir bu? Bu oyuncakla oyun oynamaya devam etseydi çocuk. Sonra internette mavi balinayı görecekti. Sonradan da mavi balina oyununu fark edecekti. Mavi balina oyununu oynayanlar kurtulamıyor, daha kötü durumlara düşüyorlar, hatsa intihar ediyorlar”

Tazminat Davası

Firmanın yaptığı hatanın birçok çocuğun mavi balina oyununa sempati duymasına yol açabileceğinin altını çizen Bozdağ, “Oyuncağı çocuğumdan aldım ve Kocaeli Adalet Sayı’na geldim. Araştırdım ve firmaya dava açacağım dedim. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçemi vereceğim. Arkasından onlardan da onay alınırsa maddi manevi dava açacağım. Bu oyuncak 2015 yılında yapılmış ve 2015 yılından bu yana her yerde satılmış olabilir. Ben buradan sesleniyorum; büyükler, arkadaşlar çocuklarınızın ne ile oynadığına dikkat edin. Çok tehlikeli durumlar bunlar” dedi.

Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiğinin bildirilmişti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara