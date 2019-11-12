Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından, Türkiye’nin halihazırdaki sorunlarına çözüm üretemeyen AKP’nin sakat politikalarıyla ülkeye alınan milyonlarca Suriyeli sığınmacının, başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde yarattığı düzensizlik had safhaya ulaştı.

Suriye’de yaşanan iç savaşın başlamasının ardından milyonlarca Suriyeliye Türkiye’nin sınır kapılarını açan AKP hükümeti, özellikle büyükşehirlerde yaşanan sığınmacı sorununu ısrarla görmezden geliyor.

Ülkemizdeki sayıları 6 milyonu aşan Suriyelilere ilişkin, Ekim ayında partisinin grup toplantısında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mülteciler için yaptığımız harcama 40 milyar Euro'yu aştı" demişti.

Buna rağmen Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeli sığınmacıların Türkiye ve Türklere olan düşmanlığı çok ciddi boyutlara ulaştı.

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan birkaç Suriyeli sığınmacının, sosyal medyadan paylaştıkları videoda kullandıkları skandal ifadeler, sorunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

TÜRKLERE BEDDUA VİDEOSU ÇEKTİLER

Çektikleri videoda ellerini açıp sözde dua eden Suriyeli sığınmacılar, Türkiye ve Türklere beddualar yağdırdı. Videoda, “Allah’ım Türklerden ve Türkiye’den sana sığınırız” diyen Suriyeli bir sığınmacının sözde duasına, yanındakilerin de ‘amin’ diyerek katıldıkları görülüyor.

Görüntülerin devamında, “Bizi parayla mahvettiler” diyen Suriyeli sığınmacı, kiralardan şikâyet ediyor.

Videonun sonunda ise Suriyeli mülteci, “Allah’ım onlara bela ve musibetler gönder, ne onlardan eser bırak, ne de evlatlarından” ifadeleriyle Türklere beddua ederken, görüntülerdeki diğer sığınmacılar da gülerek ‘amin’ diyor.