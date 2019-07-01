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Suriyeliler taksici oldu

Suriyelilerin yurtdışından vergisiz getirdikleri ve misafir plakası taktıkları araçları ile Ankara-Kırıkkale arasından şehir içi ve şehirlerarası korsan taksi çalıştırmaya başladıkları belirtildi.

Suriyeliler taksici oldu

Suriyelilerin yurtdışından vergisiz getirdikleri ve misafir plakası taktıkları araçları ile Ankara-Kırıkkale arasından şehir içi ve şehirlerarası korsan taksi çalıştırmaya başladıkları belirtildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
Suriyeliler taksici oldu

Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Suriyeliler şimdi de taksici oldu. 

Habere göre Suriyeliler 'Mülteci Taksi' kamyonet tipi araçları ile eşya taşımacılığı yapıyor.

Suriye ve Iraklı müşterilerin daha çok tercih ettiği ve ucuz fiyata taşımacılık yapan Suriyeli taksiciler, İngilizce ve Arapça kartvizit bastırıp, 'Halepli Taksi' adıyla korsan taksi durağı açtı.

Şoförler Odası'nın şikayetlerine rağmen korsan mültecilerin işlettiği taksiler için önlem alınmadığı belirtildi.

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suriyeliler taksici oldu
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