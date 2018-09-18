Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde Ramazan Kurban Bayramlarında bayram tatillerini geçirmek için ülkelerine giden ve tatil bittikten sonra Türkiye'ye dönen Suriyeliler vatandaşlardan oldukça tepki topluyordu.
Suriyelilere vatandaşlık verilmesi de bir dönem gündemi meşgul etmişti. Bazı Suriyeliler Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığını da almayı başardı.
Adana'da bir grup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyelilerin mart 2019'daki yerel seçimlere ve daha sonra yapılacak olan milletvekilliği seçimlerde belediye başkanı ve milletvekili çıkaracağına dair söylentiler çıkmaya başladı.
Adana'da özellile Yüreğir ilçesinde bulunan Suriyeliler'in Sarıçam, Yüreğir gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde belediye başkanı adayı çıkaracağı konuşuluyor.
Bunlar her ne kadar iddia olarak ortaya sürülse de tepki toplayacağa benziyor.
Geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde de yaklaşık 9-10 yıl önce Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya gelen Muhammet Erdoğan, milletvekili adaylığı için başvurduda bulunmuştu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Türkiye bizimdir Türklerin işte o kadar bu ülkeyi sanki kendilerinmiş gibi olamaz istemiyorum böyle bir şey
Tebrikler Turkiye
Kendi topraklarında itaat edenler buraya gelip milletin vekili olamaz olmasın!
Gordugunuz herkese fakir oldugunu bilmediginiz her dilenciye para verip beslemeyin yerli halkımız dururken iş verip milletimizi işsiz bırakmayın..
Eger devlet boyle biseyr izin versin zerre hakkım haram olsun ne demek ya bu oldu meclisede alın hain azdı zaten dimi
Ülkeyi onlara devredelim lan verilen imtiyazlara bak kim kime bu kadar imtiyaz tanıyo... Sayın Devlet büyüklerim önce okumuş işsiz sayısını azaltın.. Torpili kaldırın bu torpil merakınız yüzünden anamızın eteğinin dibinden ayrılıp yuva kuramıyoruz.. Parasız aşk olmuyo..
Ülkeyi onlara devredelim verilen imtiyazlara bak kim kime bu kadar imtiyaz tanıyo... Sayın Devlet büyüklerim önce okumuş işsiz sayısını azaltın.. Torpili kaldırın bu torpil merakınız yüzünden anamızın eteğinin dibinden ayrılıp yuva kuramıyoruz.. Parasız aşk olmuyo..
Suriyelileri istemiyoruz ulkemizde. Onlari sehirlerden derhal alinip multeci cadirlarina yerleşmelerini istiyoruz.