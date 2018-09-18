Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde Ramazan Kurban Bayramlarında bayram tatillerini geçirmek için ülkelerine giden ve tatil bittikten sonra Türkiye'ye dönen Suriyeliler vatandaşlardan oldukça tepki topluyordu.

banner396

Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde Ramazan Kurban Bayramlarında bayram tatillerini geçirmek için ülkelerine giden ve tatil bittikten sonra Türkiye'ye dönen Suriyeliler vatandaşlardan oldukça tepki topluyordu.

18 Eylül 2018 Salı 16:36
Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yüzbinlerce Suriyeli Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde Ramazan Kurban Bayramlarında bayram tatillerini geçirmek için ülkelerine giden ve tatil bittikten sonra Türkiye'ye dönen Suriyeliler vatandaşlardan oldukça tepki topluyordu.

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi de bir dönem gündemi meşgul etmişti. Bazı Suriyeliler Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığını da almayı başardı.

Adana'da bir grup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyelilerin mart 2019'daki yerel seçimlere ve daha sonra yapılacak olan milletvekilliği seçimlerde belediye başkanı ve milletvekili çıkaracağına dair söylentiler çıkmaya başladı.

Adana'da özellile Yüreğir ilçesinde bulunan Suriyeliler'in Sarıçam, Yüreğir gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde belediye başkanı adayı çıkaracağı konuşuluyor.

Bunlar her ne kadar iddia olarak ortaya sürülse de tepki toplayacağa benziyor.

Geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerinde de yaklaşık 9-10 yıl önce Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya gelen Muhammet Erdoğan, milletvekili adaylığı için başvurduda bulunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.09.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
suriyeliler milletvekili belediye başkanları çıkaracak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çiğdem 36 dakika önce

Türkiye bizimdir Türklerin işte o kadar bu ülkeyi sanki kendilerinmiş gibi olamaz istemiyorum böyle bir şey

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
32 dakika önce

Tebrikler Turkiye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 22 dakika önce

Kendi topraklarında itaat edenler buraya gelip milletin vekili olamaz olmasın!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
... 21 dakika önce

Gordugunuz herkese fakir oldugunu bilmediginiz her dilenciye para verip beslemeyin yerli halkımız dururken iş verip milletimizi işsiz bırakmayın..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yeter 18 dakika önce

Eger devlet boyle biseyr izin versin zerre hakkım haram olsun ne demek ya bu oldu meclisede alın hain azdı zaten dimi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bedevi 17 dakika önce

Ülkeyi onlara devredelim lan verilen imtiyazlara bak kim kime bu kadar imtiyaz tanıyo... Sayın Devlet büyüklerim önce okumuş işsiz sayısını azaltın.. Torpili kaldırın bu torpil merakınız yüzünden anamızın eteğinin dibinden ayrılıp yuva kuramıyoruz.. Parasız aşk olmuyo..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bedevi 16 dakika önce

Ülkeyi onlara devredelim verilen imtiyazlara bak kim kime bu kadar imtiyaz tanıyo... Sayın Devlet büyüklerim önce okumuş işsiz sayısını azaltın.. Torpili kaldırın bu torpil merakınız yüzünden anamızın eteğinin dibinden ayrılıp yuva kuramıyoruz.. Parasız aşk olmuyo..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
... 15 dakika önce

Suriyelileri istemiyoruz ulkemizde. Onlari sehirlerden derhal alinip multeci cadirlarina yerleşmelerini istiyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı
Kaymakam, ilçeden ayrılacağı son gecede 52 bin lirasını çaldırdı
O Marketten AlışVeriş Yapmayan Personelin Maaşından 350 TL Kestiler!..
O Marketten AlışVeriş Yapmayan Personelin Maaşından 350 TL Kestiler!..
15 bin Suriyeli daha...
15 bin Suriyeli daha...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim