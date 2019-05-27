Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86577
ALTIN
250.494
DOLAR
6.0515
STERLIN
7.6914
EURO
6.7756

Suriyeliler Bayram İçin Ülkesine Dönüyor! İşte Dönen Suriyeli Sayısı!

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürerken ülkesine gidenlerin sayısı 11 bini buldu.

Suriyeliler Bayram İçin Ülkesine Dönüyor! İşte Dönen Suriyeli Sayısı!

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürerken ülkesine gidenlerin sayısı 11 bini buldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:59
Suriyeliler Bayram İçin Ülkesine Dönüyor! İşte Dönen Suriyeli Sayısı!

Ramazan Bayramını yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve bu nedenle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 11 bine ulaştı.

Bayramı Çobanbey, Afrin, Cerablus Azez, Mare, Soran, Aktarin ve El Bab bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek için bugüne kadar 22 bin Suriyeli randevu aldı. Geçen cumartesi başlayan geçişlerde bugüne kadar 11 bin Suriyelinin ülkesine gittiği bildirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Bayramlaşmak içi Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 10 Haziran'da günü saat 08:00'de başlayıp, 1 Kasım cuma günü son bulacağı bildirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
suriyeliler bayram ülkesine dönüyor işte dönen suriyeli sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!
Sınırda Patlama! Yaralı Asker Var!
Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?
Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?
Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar
Ankara'da korkutan deprem ! Güne panikle başladılar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim