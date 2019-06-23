Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !

Adana'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes D. (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kızın babası Süleyman (62) ile ağabeyi Behsil D. gözaltına alındı. Behsil D. emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce, Suriye'nin İdlip kentinden dönen Süleyman D. ile kızı Mukaddes D. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iddiaya göre genç kızın ağabeyi Behsil de katıldı. Tartışma sırasında Mukaddes D. bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Evden gelen çığlıklar üzerine ailenin komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, Mukaddes D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Süleyman D. ve oğlu Behsil'i gözaltına aldı.

Mukaddes D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüphelilerde Behsil D. emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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