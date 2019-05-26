Suriyeli sığınmacıdan kan donduran sözler: “Kafa kesmek istiyorum”

Bursa'da bir sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin 'kafa keseceğim' sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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