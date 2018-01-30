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Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti

Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet E. yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli videolar izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Suriyeli Ahmet e. polis tarafından gözaltına alındı.

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Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti

Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet E. yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli videolar izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Suriyeli Ahmet e. polis tarafından gözaltına alındı.

30 Ocak 2018 Salı 22:25
Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti
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Suriyeli Sapık Cep Telefonundan Erotik Film İzleyip Kızları Taciz Etti

Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli film izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet E. yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da cep telefonundan cinsel içerikli videolar izledikten sonra iki kadını elle taciz ettiği öne sürülen 18 yaşındaki Suriyeli Ahmet e. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda cinsel içerikli video bulundu. Antalya'nın Kepez ilçesinin Yenimemek ve habipler mahallelerinde bir gün arayla iki kadın elle taciz edildikleri yönünde şikayetlerini polise bildirdi. Kadınların belirttiği eşgal üzerine polis harekete geçti güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri Ahmet E. isimli Suriye asıllı 18 yaşındaki şahsı yakaladı. Şüpheli şahsın cep telefonunu inceleyen polis, çeşitli cinsel içerikli videolara rastladı. Görüntüleri izledikten sonra kadınları taciz ettiği ve taciz sırasında bu görüntüleri izletmeye çalıştığı öne sürülen Ahmet E, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 22:28
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