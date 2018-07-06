Suriyeli 2 Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu İddiası

Arnavutköy'de 2 kıza cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı.

Edinilen son bilgilere göre olay, İslambey Mahallesi'nde önceki gün akşam saat 22.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşındaki 2 kız çocuğu bir kaç gün önce Çelikbilek Sokak'ta bulunan bir binanın içinde bir kişi tarafından taciz edildi.

Mahalle sakinleri ortadan kaybolan bu kişiyi önceki gün akşam sokaktan geçerken görünce yakalamak istedi ve onları kovalamaya başladı. Suriyeli olduğu öğrenilen bu kişiyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Şüphelinin arkadaşları da çıkan arbedeye karışınca kavga daha da büyüdü. Kavgada mahalle sakinlerinden 3'ü yaralandı.

Gerginliğin artması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis, TOMA ile mahallede önlem aldı. Polis olayla ilgili taciz şüphelisini gözaltına alarak emniyete götürdü.

Yaralılar ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tacize uğradığı iddia edilen küçük kızlardan N.K.'nın babası İ.K. "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bir el atılması gerekiyor, illa insanların ölmesi mi gerekiyor" dedi.

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