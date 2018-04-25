Suriye'den Acı Haber: Şehidimiz Var !

Yürekleri dağlayan şehit haberi az önce geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası temizlenen Halep'in Mera kasabasında görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş 46 yaiındaki İdris Özer, önceki gün gece görevli olduğu üs bölgesinde kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine kısa süre içinde bölgedeki hastaneye kaldırılan uzman çavuş, burada hemen tedavi altına alındı. Ancak piyade uzman çavuş Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehadeti ile arkadaşlarını yasa boğan İdris Özer'in cenazesi bugün sabah saatlerinde sınırdan geçirilerek Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisi işleminin yapılmasından sonra yakınlarına teslim edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesinin memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidimize Allah'ta rahmet yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı dileriz...

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA