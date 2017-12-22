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Suriye BM'de 'Türk ve ABD Askeri Çekilsin' Dedi

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının açık bir saldırı olduğunu öne sürerek, ülkedeki askerlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

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Suriye BM'de 'Türk ve ABD Askeri Çekilsin' Dedi

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının açık bir saldırı olduğunu öne sürerek, ülkedeki askerlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:12
Suriye BM'de 'Türk ve ABD Askeri Çekilsin' Dedi

Suriye BM'de 'Türk ve ABD Askeri Çekilsin' Dedi

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının açık bir saldırı olduğunu öne sürerek, ülkedeki askerlerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, BM'de yaptığı konuşmada, Türkiye ve ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep ederken, diğer ülkelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve şartsız olarak bölgemizden çekilmesini talep ediyoruz" dedi. Caferi, ayrıca Türk ce ABD askerlerinin bölgede askerlerini tutma ısrarına karşı olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel Temcilsisi Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının bir gerekçesi olmadığını Suriye'de asker bulundurmamaları gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz gün Türkiye ziyareti öncesi Esed ile sürpriz bir görüşme yapan Putin , rus askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeSuriye BmAbd Türk
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