Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları...

Boşanma sonucu yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka öngören ve nafaka yükümlüsü diğer eşi mağdur eden uygulamaya yönelik yapılan eleştiriler hükümeti nihayet harekete geçirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da bir araya gelecek. Yargı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve ilgili kurumların temsilcileriyle akademisyenlerin de katılacağı toplantıda, süresiz nafaka maddesi tartışmaya açılacak ve uzman görüşleri alınacak. Nafaka mağduriyetlerini giderecek bir ön çalışma olarak değerlendirilen toplantıda, sorunun çözümü için alternatif formüllerin masaya yatırılacağı kaydedildi. Bu çerçevede ‘Nafaka Fonu’nun da tartışılabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SÜRE SINIRLAMASI FORMÜLÜ

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, boşanma sonucu yoksulluğa düşen tarafın, yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün üzerinde duruluyor.

Ayrıca yoksulluğa düşen tarafın iş edinmesine yönelik ne gibi sosyal tedbirler getirilebileceği de tartışılan konular arasında.

EŞİN NAFAKAYA İHTİYACI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Yoksulluk nafası adı altında bağlanan süresiz nafaka sorununun çözümü için eşin maddi durumu araştırılacak.

Bir örnek; kadın boşanıp da babasının evine dönerse ve ailesinin gelir durumu boşandığı erkeğin durumundan iyi ve geliri yüksekse nafakaya ihtiyacı olmadığı yönünde karar verilebileceği formülünün de alternatifler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Çalışmanın olgunlaştıktan sonra AK Parti’nin vereceği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulabileceği belirtildi.

100 GÜNLÜK PROGRAMDA DA YER ALIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nafaka ödeme sistemiyle ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planında yer aldığına dikkat çekti.

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