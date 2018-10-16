İstanbul Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan 'yeşil alanlar' sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.Belediye öyle bir yeşil alan yaptı ki, 'Yeşil Alan' tabelası kadar bir yeşil alan görenleri güldürdü. Yeşil Alanlar sosyal medya kullanıcılarına göre belediyenin eşsiz yeşil alan sevgisini tam anlamıyla ifade ediyor.

BİR AĞAÇ, BİR FİDAN, BİRAZ DA ÇİMEN AL SANA 'YEŞİL ALAN'

Sultangazi Belediyesi'nin bir ağaç,bir fidan ve biraz da çimenden oluşan, oldukça küçük yeşil alanı görenleri şaşırttı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı belediyenin bu yeşil alan sevgisini Tİ'ye alan paylaşımlar yaparken bazı sosyal medya kullanıcılarından da ilginç tespitler geldi.

İşte Sultangazi Belediyesi'nin 'Eşsiz' yeşil alan sevgisi ile sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar;

''Sultangazi Belediyesi tarafından inşaa edilen muhteşem bir yeşil alan. Yanından geçerken hayranlığımı gizlemedim ve bu anımı sizlerle paylaşmak istedim.''

''Sultangazi Belediyesi'nden Central Park'a rakip olacak düzeyde yeşil alan düzenlemesi''

"müzede sergilemelik yeşil alan numunesi gibi bir düzenleme." | sultangazi belediyesi'nin yeşil alan düzenlemesi

#sultangazibelediyesi nin yeşil alan düzenlemesi. Muhtemelen tabela daha yeşil ve pahali..

''Düzenlerken pek zorluk çekmemişlerdir diye tahmin ediyorum.''

''Tabelası kendisinden büyük yeşil alan yapan Sultangazi Belediyesinden, örnek belediyecilik.''

Doğaya sahip çıkan Sultangazi Belediyesi’ni tebrik ediyor; akıl, fikir diliyorum...

''Sultangazi Belediyesi, nesli tükenmekte olan yeşil alanı şehrin ortasında sergilemiş. Duyarlılığınız için teşekkürler Sultangazi Belediyesi... ''

''Nükleer savaş sonrası ilk ağacı yetiştirmeyi başaran Sultangazi Belediyesi tarihi bir bilimsel buluşa imza attı. Bu gurur hepimizin. ''

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