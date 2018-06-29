Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !

24 Haziran günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri sonraso ortaya bomba bir iddia atıldı. Memurlar.net'ye yer alan haberde Türkiye için önemli olan seçimler için bazı cemaatlerin AK Parti'yi desteklediklerini açıkladı. Bunlardan biri de Süleymancılar olarak bilinen topluluk.

Seçimlerden önce Süleymancıların lideri Alihan Kuriş, AK Parti'ye oy verecekleri yönünde açıklama yaptı. Bunu deklare eden bir bildiri de yayınlayan Süleymancılar topluluğu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUZ AÇIKLAMASI YPAMIŞLARDI

Avukat Turan Kıratlı adıyla yapılan açıklamada, Süleymancılar olarak bilinen topluluğun seçimlerde kimi destekleyeceğine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Türkiye'nin kaderinin çizileceği 24 Haziran 2018 seçiminde; zamanında büyük çile ve zorluklarla Kur'an hizmeti veren SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNDEN feyz almış vakıf mensupları olarak son 16 yılda din ve vicdan hürriyetinin gelişmesi noktasında verdiği büyük hizmetlerinden keza ülkemize yönelik iç ve dış terör saldırılarına, silahlı ve ekonomik darbelere karşı verdiği yiğitçe mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Seçimlerden sonra ortaya çıkan ses kayıtları ise Süleymancılar'ın lideri Alihan Kurşin'in FETÖ taktiği yaptığını gözler önüne serdi. Kurşin seçimden önce cemaatinin AK Parti'yi desteklediğini açıklasa AK Parti'ye destek vermedikleri ortaya çıktı.

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