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Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde Süleymancılar olarak bilinen topluluk, AK Partiye destek vereceğini duyurmuştu. Ancak son günlerde art arda bomba iddialar gündeme düştü.

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Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !

Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde Süleymancılar olarak bilinen topluluk, AK Partiye destek vereceğini duyurmuştu. Ancak son günlerde art arda bomba iddialar gündeme düştü.

29 Haziran 2018 Cuma 09:20
Süleymancılar Seçimde Kime Oy Verdi? Bomba İddia !

24 Haziran günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçimleri sonraso ortaya bomba bir iddia atıldı. Memurlar.net'ye yer alan haberde Türkiye için önemli olan seçimler için bazı cemaatlerin AK Parti'yi desteklediklerini açıkladı. Bunlardan biri de Süleymancılar olarak bilinen topluluk.

Seçimlerden önce Süleymancıların lideri Alihan Kuriş, AK Parti'ye oy verecekleri yönünde açıklama yaptı. Bunu deklare eden bir bildiri de yayınlayan Süleymancılar topluluğu için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORUZ AÇIKLAMASI YPAMIŞLARDI

Avukat Turan Kıratlı adıyla yapılan açıklamada, Süleymancılar olarak bilinen topluluğun seçimlerde kimi destekleyeceğine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Türkiye'nin kaderinin çizileceği 24 Haziran 2018 seçiminde; zamanında büyük çile ve zorluklarla Kur'an hizmeti veren SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNDEN feyz almış vakıf mensupları olarak son 16 yılda din ve vicdan hürriyetinin gelişmesi noktasında verdiği büyük hizmetlerinden keza ülkemize yönelik iç ve dış terör saldırılarına, silahlı ve ekonomik darbelere karşı verdiği yiğitçe mücadeleden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Seçimlerden sonra ortaya çıkan ses kayıtları ise Süleymancılar'ın lideri Alihan Kurşin'in FETÖ taktiği yaptığını gözler önüne serdi. Kurşin seçimden önce cemaatinin AK Parti'yi desteklediğini açıklasa AK Parti'ye destek vermedikleri ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 10:02
Anahtar Kelimeler:
Süleymancılar Kime Oy VerdiAk PartiFetöHaberSon DakikaSüleymancılar
Yorumlar
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Misafir 55 dakika önce

Dini kullanip milletin duygusunu somuruyolar kul hakki deyip en alasini yapan bunlar bunlar yuzunden insanlar dinden sogudu dini ticarete dokmusler para ya cevirmisler cocuklari cay toplatiyolar bayramda et toplatiyolar dinimizde dilendiricilik varmi kenderi en alasini yerken yurdunda kalan cocuklar kac kez ac yatmistir bunlarin hesabini nasil verceksiniz...

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