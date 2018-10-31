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Şule Öğretmenin Kahreden Ölümü

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri önceki gün doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Şule öğretmen, yaptığı doğumda ikiz bebekler dünyaya getirdi. Bebeklerinin kokusunu içine çekemeden, onlara isim koyamadan hayata gözlerini yumdu.

Şule Öğretmenin Kahreden Ölümü

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri önceki gün doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Şule öğretmen, yaptığı doğumda ikiz bebekler dünyaya getirdi. Bebeklerinin kokusunu içine çekemeden, onlara isim koyamadan hayata gözlerini yumdu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:16
Şule Öğretmenin Kahreden Ölümü

Antalya'ya bağlı Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri önceki gün doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Şule öğretmen, yaptığı doğumda ikiz bebekler dünyaya getirdi. Bebeklerinin kokusunu içine çekemeden, onlara isim koyamadan hayata gözlerini yumdu.

Antalya ilinin Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Şule Siray Arıkan İleri, 29 Ekim 2018 tarihinde ikiz bebeklerini dünyaya getirmek üzere Fethiye'deki özel bir hastaneye başvuruda bulundu. Şule öğretmen dünyaya getirdiği ikizlerini sevip emzirdi. Aynı gece fenalaşan Şule Siray Arıkan İleri, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada müdahale edilen İleri kurtarılamadı. Şule Siray Arıkan İleri'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şule öğretmenin ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. 3 çocuk annesi Şule Siray Arıkan İleri'nin cenazesinin bugün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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İKİZ BEBEKLERİNE İSİM BİLE KOYAMADI

Şule Siray Arıkan İleri'nin 13 yıldır Palamut Mahallesi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, eşi Mevlüt Başer İleri'nin de Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olduğu belirtildi. Kendisi de ikiz olan Şule Siray Arıkan İleri'nin 'Nil Deniz' adında 3,5 yaşında bir kızı olduğu, yeni doğan bebeklerine ise henüz isim bile koyamadığı kaydedildi.

Şule Siray Arıkan İleri'nin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Arıkan'ın ağabeyi Ercan Arıkan'ın kızı olduğu belirtildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 18:42
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şule öğretmenin kahreden ölümü
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