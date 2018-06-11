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Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Osmaniye'de oyun oynarken sulama kanalına düşen 4.5 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı.  Osmaniye'de sulama kenarının yanında oyun oynayan çocuk kanala düştü.

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Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Osmaniye'de oyun oynarken sulama kanalına düşen 4.5 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı.  Osmaniye'de sulama kenarının yanında oyun oynayan çocuk kanala düştü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 21:41
Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Osmaniye'de oyun oynarken sulama kanalına düşen 4.5 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı.  Osmaniye'de sulama kenarının yanında oyun oynayan çocuk kanala düştü.

Elde edilen bilgilere göre, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının yakınında arkadaşlarıyla oyun oynayan 4.5 yaşındaki Hasan Şahin Güngörlü isimli çocuk kanala düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü öğrenen vatandaşlar ve çocuğun ailesi çocuğu aramaya başladı. Polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine de durum bildirildi. Olay yerine gelen balık adamlar kanala girerek çocuğu aramaya başladılar.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmaların sabah devam edeceği bildirildi.

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