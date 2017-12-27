Sudan'ın Kilosu 4 Dolardan Et Teklifine Bakan'dan Yanıt Geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohammed Ijaimi'nin Türkiye'ye 4 Dolardan et temini eteklifiyle konuştu.

Bakan Fakıbaba, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini, önceliğin Türk üreticileri olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Eti 3 dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım.1 Ocak 2018'den itibaren, 200 başa kadar olan çiftliklerde hayvan başı kesimlerde 250 lira para vereceğiz. 'Aşılama ve küpeleme ücretsiz olacak' dedik. Bunu niye yapıyoruz? Benim yerli üretici arkadaşım kalkınsın diye.

Bu bağlamda ben şunu iddia ediyorum; Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağız. Ben hep üreticinin de yanındayım, tüketicinin de."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA