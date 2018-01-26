Subay Alımı Başvuruları 9 Şubat'ta Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay alımı için başvuru işlemleri 9 Şubat 2018 saat 17.00'da sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden, Devlet Personel Başkanlığından ve Resmi Gazete'nin ilan bölümünden yapılan duyuruda Milli Savunma Bakanlığı'na hukuk fakültesi mezunlarından hukuk sınıfı subay alımı yapılacağı başvuruların www.msb.gov.tr üzerinden gerçekleşeceği bildirilmişti. Söz konusu alım için başvuru süreci 9 Şubat 2018 saat 17.00'a kadar sürecek. Hukuk Sınıfı subay alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan geçici veya süreli yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

(ç) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak.

(g) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak, (ğ) Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT), iç kaynaktan başvuran adaylar için TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi (MY 170-1 (C))’nde yer alan çizelgelere ve yaş durumuna göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde (FYDT) başarılı olmak.

(h) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

Başvuruda bulunacak adayların lisans düzeyindeyse 27 yaşından büyük olmaması, Lisansüstü eğitimini tamamlamışsa 32 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Sınav ve değerlendirme aşamaları Mart ile Mayıs döneminde gerçekleşecek. Adaylar yazılı sınav, kayıt kabul, fiziki değerlendirme, yeterlilik, kişilik değerlendirme testi, genel sağlık muayenesi, mülakat ve arşiv araştırması sürecinden geçirilecek. Tüm detaylar www.msb.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

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