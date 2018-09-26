Su Borusuna Düşen İşçiden Acı Haber!..

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ve su arıza ustası olarak çalışan 5 çocuk babası 46 yaşındaki İrfan İşleyen, dün sabah saat 10.00’da Işıklı Su Havzasındaki arızayı gidermek için çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle içi tazyikli su dolu 500’lük borunun içine düşmüştü. Dünden bu yana 10 kilometrelik isale hattında iş makineleri tarafından boru kırılarak yapılan arama çalışmalarında, bu sabah neticeye ulaşıldı.

UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de takviye destek verdiği çalışmalar neticesinde 5 çocuk babası 46 yaşındaki İrfan İşleyen’in cansız bedeni, olay yerinden iki kilometre uzaklıkta bulundu.

İşleyen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Kaynaklar; Hürriyet

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