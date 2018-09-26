Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Su Borusuna Düşen İşçiden Acı Haber!..

Van’a bağlı Erciş ilçesinde içme suyu arızasını onarmaya çalışırken içi tazyikli suyla dolu 500’lük borunun içine düştü. Su borusuna içine düşüp kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

banner396

Su Borusuna Düşen İşçiden Acı Haber!..

Van’a bağlı Erciş ilçesinde içme suyu arızasını onarmaya çalışırken içi tazyikli suyla dolu 500’lük borunun içine düştü. Su borusuna içine düşüp kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
Su Borusuna Düşen İşçiden Acı Haber!..

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ve su arıza ustası olarak çalışan 5 çocuk babası 46 yaşındaki İrfan İşleyen, dün sabah saat 10.00’da Işıklı Su Havzasındaki arızayı gidermek için çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle içi tazyikli su dolu 500’lük borunun içine düşmüştü. Dünden bu yana 10 kilometrelik isale hattında iş makineleri tarafından boru kırılarak yapılan arama çalışmalarında, bu sabah neticeye ulaşıldı.

UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de takviye destek verdiği çalışmalar neticesinde 5 çocuk babası 46 yaşındaki İrfan İşleyen’in cansız bedeni, olay yerinden iki kilometre uzaklıkta bulundu.

İşleyen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
su borusuna düşen işçiden acı haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
okuyucu 2 saat önce

Allah yakınlarına ve sevenlerine sabır versin.. Mekanı Cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Savaş 2 saat önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar
Türkiye'nin kanını donduran anne hakkında karar
Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var
Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var
İdam Meclise Geliyor!..
İdam Meclise Geliyor!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim