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SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak

Sermaya Piyasası Kurulu, forex'te izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 27 internet sitesinin erişimine engel konulması için adli süreci başlattı.

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SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak

Sermaya Piyasası Kurulu, forex'te izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 27 internet sitesinin erişimine engel konulması için adli süreci başlattı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:12
SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak

SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak

Sermaya Piyasası Kurulu, forex'te izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 27 internet sitesinin erişimine engel konulması için adli süreci başlattı.  Türkiye'deki Foreks işlemleri 2017'nin Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandırılmıştı. SPK, yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda üçü aynı içerik sağlayıcıdan olduğu belirtilen 27 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlatıldı . Daha önce sadece internet siteleri için suç duyurusunda bulunan Sermaye Piyasası Kurulu bu sefer bu siteleri barındıran sağlayıcılar için de hukuki girişimde bulundu.  

Kurul bültenin konuya ilişkin paylaşılan listede aşağıdaki internet sitelerinin SPK izni olmadan işlem yaptığı belirtilerek, "klasfx.com, klasfx1.com, klasfx2.com, klasfx3.com, klasfx4.com, klasfx5.com, klasfx6.com, klasfx7.com, klasfx8.com, klasfx9.com, klasfx10.com adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcısı, fbs.com, trfbs.com, fbsturkey.com, fbstr.com, fbsturk.com, turkeyfbs.com, fbstrk.com, trkfbs.com, fbs-trk.com, trk-fbs.com, fbs-tr.com, turkfbs.com, turk-fbs.com adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcısı ve galafx.com, galafx.net ve lp.galafx.com Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.01.2018 10:14
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SpkSpk Son DakikaSpk Suç Duyurusu
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