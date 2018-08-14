Sözcü Gazetesi Kapanacak mı?

Sözcü Gazetesi'nün bugün satışa çıkarılan baskısında Sözcü'nün fiyatına 25 kuruş zam yapıldığını açıklayan ve "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.

Sözcü Gazetesi bugünkü sayısında "zorunlu ayarlama" başlığı attığı bir bölüm ile okurlarına gazete fiyatına zam yapıldığını duyurdu. Gazete üretimindeki yüksek maliyetten dolayı fiyat artışı yapıldığı ifade edilen açıklamada hafta içi 1.25 kuruş, hafta sonu ise 1.50 kuruş olarak raflarda yerini alacak. "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" şeklinde bir ifadenin yer alması "Sözcü kapanıyor mu?" yorumlarıa neden oldu.



İşte Sözcü'nün o açıklaması



Gazete üretimindeki yüksek mitarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. SÖZCÜ bugünden itibaren hafta içi 1.25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz.





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