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Soyunma Kabininde Kadına Çirkin Saldırı

Adana'da meydana gelen olayda bir kişi, soyunma kabinine giren kadının görüntülerini çekerken yakalandı. Bu kişi hakkında mahkeme kararı verildi.

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Soyunma Kabininde Kadına Çirkin Saldırı

Adana'da meydana gelen olayda bir kişi, soyunma kabinine giren kadının görüntülerini çekerken yakalandı. Bu kişi hakkında mahkeme kararı verildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
Soyunma Kabininde Kadına Çirkin Saldırı

Adana'da feci bir olay meydana geldi. Soyunma kabinindeki kadını görüntüleyen sanatçıya ceza.

Adana Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşmasına tutuksuz  olarak yargılanan müzisyen 44 yaşındaki Alper Y. katıldı. Alper Y. yaşanan olay ile ilgili verdiği  savunmasında, aile sorunları nedeniyle zor günler yaşadığı dönemde arkadaşının verdiği ilaçları kullandığını belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Hapın etkisiyle bir mağazadan alışverişe gitmiştim. Sosyal medyadan tanıştığım bayan arkadaşıma hediye alacaktım. Çekim yaptığımı hayal meyal hatırlıyorum. Bilinçli yapmadım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım, videoyu silecektim"

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasından dolayı  2 yıl 6 aylık hapis cezası verilmesi üzerinde karar kıldı. Sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı için verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Yenibaraj Mahallesi'nde bulunan bir mağazada 28 Ağustos 2017'de alışveriş yapan bir kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen müzisyen Alper Y. hakkında dava açılmıştı. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.06.2018 16:18
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AdanaAdana HaberSoyunma Kabini
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