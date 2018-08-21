Soylu ve Akar'dan Erdoğan'ın Hoşuna Gitmeyecek Kare

Cumhurbaşkanı Recp Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ait elektronik ürünleri boykot çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya rağmen iki bakanın kullandığı telefonlar dikkat çekti.

Erdoğan boykot çağrısında “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların IPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na gitti. Bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, iPhone marka telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı. Erdoğan’ın bayram mesajını Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli askerlere iPhone telefonundan dinletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bayramın ilk günü Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyaret etti. Soylu ziyareti sırasında Erdoğan’ı, iPhone marka telefonundan aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Erdoğan'a n yakın iki bakanın böyle bir görüntü vermesi farklı yorumlara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda ne yapacağı yada ne söyleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Kaynaklar; ODA TV

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